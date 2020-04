A continuación, fue profundo al hablar de las pérdidas que se dan por desidia, o por inoperancia. “Me perturba la estupidez en general. La estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa y lo que tenemos que haces es resolver día a día. Me inquieta no poder ayudar más”.