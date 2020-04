Pero en medio de la alegría, confirmó que la relación con su hija mayor sigue siendo nula, y que no estará en la lista de invitados: “Invitaría a Zaira y a todos los amigos que quiero que ese día estén presentes, para tener ese contacto. En el caso de Wanda, no. No por nada en especial sino por motivos de distancia, de que ni siquiera conozco a sus nenas, y por haber tenido esas peleas que nunca entendí mucho porque jamás pasó nada”.