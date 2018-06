"Yo no lo conozco tanto a Mauro. He tenido varias conversaciones, nos hemos visto varias veces pero no tengo la relación tan íntima como la que tuve con Maxi. Al principio yo no estaba muy de acuerdo, no me gustaba mucho la relación de Icardi con los hijos de Maxi, pero después entendí que los quiso muchísimo, los respetó como padre, después tuvo dos nenas. Yo la veía como mucho más volátil esa relación y la verdad que me equivoqué", concluyó.