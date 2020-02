Por el contrario, su padre, Andrés, no se encontraba con ella. “Me enteré un poco por los medios, le mandé unas felicitaciones a Zaira pero justo cuando le envié mensaje estaba por nacer. Las noticias fueron antes de que nazca el gordo. Me comuniqué pero ella estaba ocupada. Me contestó por WhatsApp y me dijo que estaban muy felices”, contó el mediático en diálogo con Radio Mitre.