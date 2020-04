A fines de marzo, sus seguidores se preguntaron cómo actuaría Gregory House en la pandemia. Hugh Laurie, el protagonista de la serie, no suele ser muy activo en redes, pero esta vez a través de Twitter explicó: "No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me escribió un buen guion para que lo interprete, pero estoy bastante seguro de que él diría que el coronavirus no es ‘un caso por resolver’, porque esto es una pandemia, no un problema que requiera de diagnóstico ". Y terminó con lo que sabemos todos pero si lo repite House es ley: “La única forma de resolverlo esto es estando juntos manteniendo las distancias”.