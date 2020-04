Sin la posibilidad de actuar y desarrollar su carrera, se queda sin armas para hacerle frente al día sin caer en el aburrimiento. Florencia es una mujer muy activa, está en constante movimiento, y esto de no poder salir a la calle y llevar adelante sus tareas la tiene atada. Su cabeza y su mente deambulan y buscan explicaciones. “Buen día. El mismo día para los que no laburamos. El tiempo se esfuma de una manera muy extraña. No puedo concentrarme mucho en nada. Leo de a ratos. Escribo de a ratos. Tiro, guardo, ordeno, de a ratos. Cocino de a ratos. Pero lo más importante es que me aprendí los nombres de mis hijos…de a ratos”, bromeó y agrego: “No sé bien que saldrá de todo esto”.