—No soy de prender mucho el noticiero. Todos los días trato de seguir un poco la situación en el mundo, sobre todo en Argentina, y la verdad viene bastante controlado, por lo que se sabe. La realidad realidad, no sé cuál será. Intento informarme, pero no miro esos programas tipo panelismo donde todos opinan y cualquiera dice cualquier cosa. Me da miedo también el tupper: intento llevar una vida en la cual la oscuridad del mundo no me atrape, pero sin entrar en un tupper donde no estoy en contacto con lo cotidiano de las noticias. Pero muy poquito. Y hay periodistas que directamente los evito porque son muy apocalípticos.