Lange nació el 20 de abril de 1949 en Minesotta. Su entorno no parecía destinarla a la actuación, hija de un viajante y una ama de casa, creció sin mayores problemas salvo las mudanzas continuas y constantes a pequeños pueblos por el trabajo de su padre. Al terminar el secundario no tenía muy claro qué seguir. No le gustaba nada cercano a los números ni a la biología, así que obtuvo una beca para estudiar arte. Le interesaba el curso de pintura pero no encontró vacante, se anotó en otro que en ese momento a casi nadie le interesaba: fotografía. Allí descubriría una pasión y un gran amor. Se apasionaría por las fotos y se enamoraría de uno de sus profesores, el fotógrafo español Paco Grande. La atracción se convirtió en noviazgo. Fue entonces que decidieron lanzarse a la aventura.