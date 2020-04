—En mi edificio hay bastante gente mayor y gente que vive sola, pero también hay jóvenes, y todos son súper generosos. Surgió porque veíamos por la tele que mucha gente cantaba en los balcones y ahí dije: “¿Cómo no voy a salir a cantar yo?, si conozco a mis vecinas...”. Entonces a las 9 de la noche, después de que la gente salía a aplaudir, poníamos el Himno y cantábamos. Tenemos un grupo de WhatsApp, y ahí les empecé a pedir que me mandaran canciones que les gustaran. Me piden mucha música alegre, para bailar, para cantar, moverse. Todo se fue expandiendo y se empezaron a enganchar los edificios y las casas del barrio, así que empecé a hacerlo por Instagram, para que me pudieran seguir los que me escuchaban, pero no podían verme. Porque me llegaban mensajes: “Cantá para este lado también”. Se hizo algo así como música a la carta. Es muy lindo lo que vivimos todas las noches. Lo que más me gusta es que todos cantan, se da una especie de coro, no canto solo yo. Creo que esto que hacemos mejora la respuesta inmunológica.