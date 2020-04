“Lo único que yo le dije es que el día que nos casemos, que no hay fecha en eso, puede ser en cualquier momento, que vayamos al Registro Civil solos con los testigos y nos casamos, que no lo sepa nadie. Pero no por temas de medios. Porque independientemente de que los dos somos personas que tal vez para un medio de espectáculos interesaría saber si nos casamos, porque los dos somos reconocidos, me gustaría que fuera algo privado, pero privado… de privado. Ella coincidió, le parece lo mismo. Que lo hemos hablado, sí, lo hemos hablado. Y el tema de los hijos sí, también”, había confesado el periodista el año pasado en una entrevista.