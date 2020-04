Los Stones giraban con su Bridges to Babylon y Grinbank había cerrado tres fechas en River para el 29 y 30 de marzo y el 2 de abril. Precavido, se guardó dos días más, descontando que iba a repetir la cantidad de 1995. Tenía ganas de traer también a Dylan, que planeaba girar por Sudamérica con su Never Ending Tour potenciado por su gran álbum Time out of mind. En eso estaba cuando le llegó la confirmación de la visita de U2 con su majestuoso Pop Mart Tour. Los irlandeses, que venían por primera vez al país, también iban a hacer tres shows en el Monumental y no había lugar para todos en la agenda.