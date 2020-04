Días atrás, Demner estuvo con su pareja y futuro marido, el tenista Guido Pella, en El Muro infernal, por Telefe, hablaron del día a día y contaron intimidades. Entre cosas, Guido se mostró en la otra vereda de ella, contando que no se lleva bien con las redes sociales y que no lo divierten. “Soy anti-redes, pero de verdad, nada de nada. Tenía un Instagram, pero lo borré, borré la aplicación directamente, no me gusta. Sé cuantos seguidores tiene ella, pero al tanteo, más o menos porque la seguía antes de ponernos de novios”.