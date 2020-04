Por su parte, explica que por su actividad laboral antes no permanecía demasiado tiempo en su casa y es por eso que ahora se está “descubriendo” como una ama de casa". “Yo vivía de gira, o haciendo temporada, y mi departamento era como un hotel. Ahora que estoy acá cocino, mi cuñada me pasa recetas. Algunas me salen bien, otras no tanto, pero lo importante es darse maña. También limpio y ordené un montón. Separé ropa para donar”, detalla sobre su actividad durante el aislamiento social obligatorio.