A través de sus redes sociales, la cantante norteamericana Pink le confirmó a sus seguidores que tanto ella como su hijo menor habían dado positivo en el test de coronavirus. La intérprete de “Get the Party Started”, “What About Us”, “Raise Your Glass” y “Just Give Me a Reason”, entre tantos otros éxitos, venía cumpliendo con la cuarentena junto a su marido, Carey Hart, y sus hijos, Willow y Jameson, en su domicilio de Los Ángeles. Pero de todas formas ella y el niño contrajeron el Covid-19.