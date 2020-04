El audio que había compartido Cinthia es del 2018 y en él, Baclini intenta ponerle fin a la relación. “Escuchame, no es que te estoy juzgando. No me gusta tu estilo. No me gusta tu andar y realmente me apagué del todo. Fuiste la mujer que más amé, pero creeme una cosa, me equivoqué y me hago cargo", comienza.