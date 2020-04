El caso se complica, suma complejidad y nerviosismo, si son más de uno y no hay otra persona para ayudar con la cuestión, como le sucede a Cinthia Fernández. La bailarina y panelista es madre de las mellizas Charis y Bella y Francesca, que tuvo con el futbolista Matías Defederico. En su caso, no solo que no tiene pareja, sino que no puede recibir a nadie en su casa, por la cuarentena, para que le den una mano, tal como le sucede a millones de personas. Las nenas tienen una energía digna de sus edades (Charis y Bella de 6, y Francesca de 4), pero al ser por triplicado, la artista ya no sabe cómo hacer para que la intensidad de las ellas no la sobrepase.