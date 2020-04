Lejos de detenerse, arremetió con todo y se descargó como si desde su cabeza una catarata de palabras brotara por sus dedos. “¿Yo soy la vividora? Me encantaría saber porque no juzgan a un tipo que me utilizó por fama…habla del Bailando, y fue gracias a mí. Un PNT(Publicidad no tradicional) está arriba de un palo, móviles enteros dentro de un negocio, ¿y yo lo viví? Es más fácil atacar a la mujer, ¿no? Hay que ser más justos; yo fui la boluda porque no me dí cuenta, pero la careta se le va a seguir cayendo. Puedo ser loca, pero al menos soy sincera”, comentó.