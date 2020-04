No obstante, dado el contexto de aislamiento social, Julieta reconoció que no le resulta fácil acompañar a Fede en este momento. “Soy una persona a la que no le gusta invadir. Trato de sentir todo el tiempo lo que necesita el otro, porque a mí me gusta eso para conmigo. Así que todos los días de mi vida le escribo y voy testeando qué tiene ganas y qué no. Por ahí quiere charlar más, a veces menos. A veces se nos da por reírnos. Rober le hace chistes todo el día y están mucho más conectados desde el humor. Yo, por ahí, le mando más cosas espirituales o en enseñanzas que a mí me ha servido en la vida”, dijo.