En una entrevista con la edición norteamericana de la revista Rolling Stone, Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, contó: “La hermana de Sharon Tate me preguntó si, viviendo en la casa, estaba explotando la muerte de su hermana. Creo que nunca se me había ocurrido antes. Ella perdió a su hermana por un acto sin sentido que yo no quiero apoyar. ¿Y si hubiese sido mi hermana? Pensé: ‘Que se joda Charles Manson’. Me fui a casa y aquella noche lloré. Me hizo ver que las cosas tienen otra cara”.