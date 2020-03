Y luego detalló: “En los barcos siempre hay gente con virus, mucha gripe. Y, a toda la gente que le da fiebre, automáticamente se la aísla por 48 horas para que no esté en contacto con nadie y no contagie. De hecho, a las personas que trabajamos ahí, cuando tenemos un mínimo síntoma nos separan. Pero siempre hay casos. Así que hasta que yo me bajé todo era normal. Quizás había un poco más de alarma y más medidas de higiene. De hecho, se suspendieron los buffets, así que la gente ya no podía servirse la comida sola y se la tenía que pedir a los mozos. También nos controlaban la temperatura y nos hacían usar alcohol en gel. Pero no había nadie con coronavirus”.