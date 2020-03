Susana Roccasalvo aparece en su programa Implacables, los fines de semana por El nueve, vía Skype. Para la conductora se presentaron problemas extra, luego de que ella misma contara que es hipertensa y tiene problemas respiratorios. “Fui a aplicarme la vacuna para la gripe, como me recomendó mi neumonólogo, que compré el jueves pasado en otro lugar, pero se negaron a colocármela en la farmacia a la que fui, porque no la había comprado en el mismo lugar”. La periodista tuvo que moverse de un lado al otro, pese a las restricciones de circulación, para poder colocarse la vacuna, y no lo consiguió. Ella misma contó su experiencia en sus redes.