“Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué acá hace un mes y medio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vuelta información que no es, especialmente por la gente cercana a mí. Igualmente, todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas. Pero, por las dudas, quería que la gente lo escuchara de mi boca y no de la boca de otra persona”, empezó diciendo la hija de Catherine Fulop.