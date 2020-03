En Cortá por Lozano, su conductora, Verónica Lozano, contó, en medio de una charla con Leo Sbaraglia, que por las noches, antes de irse a dormir, está bebiendo una copa de más. Si bien es un hábito que tiene, como una manera de relajarse y dormir más plácidamente, lo que dijo es que ahora, si tiene ganas de seguir tomando, no se reprime. “Yo hago una confesión. A mí con este aislamiento me está dando por beber un poco de más. Lo digo sin hacer apología del delito ni de la bebida. Pero en aislamiento uno come y bebe mucho más que de lo costumbre”.