Luego, alguien le avisó: "(Ese ‘viejito’) es algo de Elina”. Efectivamente era el anterior esposo de la modelo mendocina. Y Anamá fue a buscarla. “Elina, ¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?”, le solicitó. “No es mi abuelo, Anamá, es mi marido”, le aclaró, mientras a su lado Taína “casi se muere, se descompone”. La conductora no le creyó. “Elina, no me jodas... ¡Ni tu padre puede ser!”. “Bueno, me gustan los viejitos...”, retrucó la joven, quien además supo desempeñarse como actriz y estudiaba Comunicación Social en la UBA.