Alejandra Marcos, médica pediatra y coordinadora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires recuerda ante la consulta de Teleshow dijo: “La vacunación es un acto de responsabilidad y también de solidaridad, ya que además de proteger a la persona en particular, protege a la comunidad. En especial hay personas que por edad o por alguna contraindicación médica no las pueden recibir o personas que se vacunan pero que generan una menor respuesta. La eficacia de la vacunación depende de lograr altas cobertura en la población y se funda en razones de interés colectivo que hacen al bienestar general. El efecto que se genera al tener un alto porcentaje de gente vacunada hace que gente que no esté vacunada no enferme”.