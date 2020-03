La comunicación entre ambos fluyó desde el inicio de la charla. Nico le consultó sobre lo que le generaba la cuarentena y la situación que se estaba viviendo por la pandemia del coronavirus. “Es controvertido. Siento impotencia, bronca contra los insensibles”, dijo la bailarina. Pero también aseguró haber encontrado la manera de optimizar el tiempo y hacer algo positivo para su vida. “Lo tomé para conectarme con quienes amo, haciendo una pausa; me doy cuenta de que en este 2020 quiero dedicarle más a mis vínculos, a mis padres, mi hermana, a mí misma. Es parte de la vida: no es solo el laburo y las metas. Me está llevando a un lado muy copado esto, obviamente esa es la parte buena”, señaló.