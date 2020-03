“¡Recuperándome! ¡Gracias a todos por los mensajes!”, señaló Nicolás en su cuenta de Instagram, donde agregó un video contado en primera persona lo que le había sucedido y cuáles fueron las recomendaciones médicas. “Estoy internado en el Hospital Italiano desde el jueves porque mi bursitis con celulitis no mejoró así que los médicos prefirieron darme un tratamiento intravenoso. Me están tratando impresionante. Están tratando de sacarme esta infección -señaló el actor-. Lamentablemente me agarró en un momento donde el mundo está peleando contra un virus tremendo que es el coronavirus y que ya se instaló en la Argentina donde no nos podemos hacer los boludos. Hay que quedarse adentro de las casas, hay que tomar medidas y mucha precaución. Escucho en los pasillos cómo es el virus, cómo viene, qué podía pasar si no nos cuidamos”.