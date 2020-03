La actriz, madre de Luis Ernesto, de ocho años, se mostró muy preocupada por el avance del coronavirus y dejó en claro que está cumpliendo con la cuarentena total dispuesta por las autoridades. “Estoy asustada, alerta, encerrada. Y eso se extiende a todos los campos posibles de nuestras vidas. Nuestros hijos están sin colegio, no podemos ver a nuestros amigos ni a nadie, no debemos ir al trabajo si no es indispensable. Básicamente, es eso lo que podemos hacer cada uno de nosotros”, dijo.