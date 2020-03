Reese Witherspoon y Jennifer Aniston componen este dúo de actrices que brilla en The Morning Show junto a Steve Carell. Los presentadores del programa que abre la grilla de un canal de televisión serán puestos bajo la lupa cuando aparezcan acusaciones de abusos sexuales por parte del conductor masculino, Mitch (Carell). Su compañera (Aniston), se verá acorralada por el ojo acusador que la señala por no haber hablado a tiempo, y la llegada de una intrépida reportera de un canal de televisión menor hará que se muevan las piezas de este juego. Imperdible en tiempos del Me Too. La encontrás en Apple TV.