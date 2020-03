Los clientes de Cablevisión, Flow y HD, en tanto, podrán tener acceso a las siete señales de FOX que reúne a series como This is Us, Homeland o The Walking Dead. A su vez, informaron desde Telecom que en los próximos días “los clientes de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV)”. Con esta opción podrán acceder a la televisión en vivo y a las 13 mil horas de contenido a demanda, que incluye series,películas, documentales, recitales, torneos de Esports entre otros.