"Pienso en la gente que no tiene para morfar, en la empleada que viene a mi casa, que va a cobrar su sueldo, por supuesto, que está aterrada, porque tiene miedo de salir a la calle y que se la lleven presa. Y la verdad, yo no tengo ningún problema en lavarme la ropa, limpiar mi casa, limpiar los baños, ni de hacer la comida; vivo sola con una hija. Me encanta (incluyéndolo a Rial) que digamos que ‘esto es una vergüenza’. El Presidente fue claro y dijo que iba a ser riguroso con el que no cumpla las reglas. Hay gente que no las cumple. Es el momento en el que los ricos y los pobres empecemos a tener consciencia y ocuparnos del otro”.