—No conocí a nadie. No voy a estar con nadie que no me parezca atractivo, que no me parezca el mejor, que no me parezca inteligente, que no me parezca que tengo química, piel. No, prefiero guardarme la energía para mí. Y cuando vea alguien que me parezca, iré a comer, y todo el resto. Pero no, la verdad que no conocí a nadie. Está difícil.