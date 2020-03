“Qué bueno que me echaron por política y me llaman para hacer política”, dijo que pensó cuando la convocaron para hacer el programa que lleva al frente actualmente. “Y no solo tengo todas las voces todas las noches, sino que yo he crecido un montón como persona. Porque si yo hablo con lo políticos y cuando vuelvo a mi casa me chupa un huevo lo que les pregunto y lo que me responden, quiere decir que no aprendí ni entendí nada”, analizó.