Tres cronistas de “Intrusos” en cuarentena obligatoria por el coronavirus: cómo son sus historias

Martín Rojas comenzó a partir de este jueves. “Como todos saben estoy desde las 6 de la mañana en la calle haciendo móvil para radio La Red y luego hago Intrusos. América me comunicó que debía hacer cuarentena durante unas semanas. La decisión de la empresa se debe a que hace varios años fui sometido a una intervención quirúrgica en la cual me extrajeron un riñón y quedé con uno solo. En la vida diaria no tengo inconvenientes pero tengo que cuidarme por lo que los médicos me recomendaron no salir a la calle”, dijo el cronista en diálogo con Teleshow . “Es un garrón, pero todo es para cuidarnos, y todos debemos ser responsables”, agregó.