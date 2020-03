“Está bueno cómo nos manejamos, previniendo y no llegando a la cantidad de casos que hay en otros países. Es importante concientizar, que quienes tienen riesgo traten de no salir, de tomar recaudos por estos días. Estamos en un momento en el que si todos ponemos fuerza y consciencia podemos parar esto y no llegar a casos como los que hay en el mundo, hay que tomar consciencia y no subestimar”, pidió la modelo, que hoy debía debutar en el panel de Pampita On Line, pero que aún no sabe si lo hará o no.