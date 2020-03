"Fui al supermercado, vino una señora, me dijo ‘hola Cinthia’ y me encajó un beso. Yo no la vi venir. Le dije ‘señora, ¡no se da un beso! ¿usted no ve las noticias?’ Y me respondió: ‘Ah, sí, sí por lo del coronavirus’. Encima se ofenden y minimizan el tema”, señaló Cinthia, mostrándose indignada por la situación que tuvo que vivir durante estos últimos días.