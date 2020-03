Durante la semana, la diva ya había expresado sus temores por la enfermedad y había exhortado a seguir las medidas de precaución indicadas. “Por una vez seamos disciplinados los argentinos y cumplamos con todo lo que sugieren, por lo menos al principio. Son catorce días (la cuarentena). Hay que ponerse las pilas, obedecer y no hacerse el piola diciendo ‘yo hago lo que quiero’. No, esta vez no hay que actuar individualmente”.