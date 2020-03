“Marcelo es muy difícil de conocer, siempre hay algo de él que no se muestra, que no se qué es, desde algún lugar es inaccesible”, sostiene de Tinelli, de quien asegura que “cuando se enfrentó con el sistema en la AFA lo cagaron con un papelito, fue una metáfora... con un papelito lo derrumbaron”, agregó haciendo referencia a las ambiciones políticas del conductor. También sostuvo que su enojo con él fue porque le pidió públicamente para que ayude a los wichis: “A mí me enojó que yo hace 6 años ayude a los wichis, no me gusta que me corran por izquierda, menos Marcelo que no está para eso”.