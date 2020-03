“Me preguntó de dónde venía y le dije que de hacer teatro, estaba haciendo El HDP del sombrero. Marley le contó que yo estaba trabajando con Pablo Echarri, Fernán Mirás… ‘¿Y cuántas personas has metido?’, me preguntó. ¡Yo venía de meter 350 personas y él venía de hacer un Vélez! Me dio vergüenza decirle 350 personas, me sentí una pelotuda. ‘No importa -le digo-. Lo que vos metiste seguramente fueron diez veces más que yo’. ‘Bueno, siéntense’, me respondió”, continuó con su relato.