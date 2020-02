Desde la adolescencia Kathy Bates supo que actuar era la razón de su vida como también supo que sería complejo que la convocaran para grandes papeles en el cine. Kathy no era ingenua y asumía que no cumplía con los cánones de belleza que reinaban en Hollywood. No poseía ese atractivo rutilante e innegable de actrices como Michelle Pfeiffer, Jessica Lange o Audrey Hepburn, tampoco era dueña de un rostro raramente hermoso como el de Meryl Streep. Para los mandatos de belleza imperantes ella no encajaba. Su altura que no superaba el metro sesenta, su contextura más bien gordita y un rostro armonioso pero de rasgos comunes no ayudaban para entrar en las grandes ligas. Alguno dirá que lo que le sobraba de talento le faltaba de autoestima pero ella –recordando esa época- suele decir que simplemente “no era ingenua”. Decidió ser una gran actriz de teatro antes en vez de una desconocida actriz de cine y en lugar de instalarse en Los Ángeles eligió Nueva York.