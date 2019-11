Hace dos años le preguntaron a Jennifer Aniston acerca de qué pasaría si Friends se filmara hoy. Con mucho de humor pero más de realidad, la actriz respondió que “seguramente tendrías una cafetería llena de personas atentas a sus celulares... No habría episodios, ni conversaciones";. No es la única ficción que quedaría extraña. MacGyver ya no recurriría a su ingenio sino a un tutorial en la web y Bonanza sería criticada por mostrar solo protagonistas masculinos, heterosexuales y blancos. Si es por críticas y filtros La familia Ingalls pasó de ser una serie que proponía una familia soñada a ser tomada como el ideal pero de lo que no es. ¿Quién no escuchó, luego de una pelea con un familiar, que le argumentaran “es la realidad, los Ingalls no existen”?