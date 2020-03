Carmen contó en detalles cómo se enteró de la mala noticia. “Él antes me había contado que tenía que hacerse el estudio. No me había preparado, pero me dijo que iba a estar todo bien. Vinieron con una sonrisa, y como traían el resultado, pensé: ‘es benigno’". Pero Fede todavía no había hablado con ella. “Mamá, tengo cáncer”, le dijo a Carmen. Y la actriz rompió en llanto. “Él también se puso a llorar y me dijo que pensaba mucho en Santiago”, reveló Carmen.