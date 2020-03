“Hoy le tocó a mi familia y a mí. Y la experiencia es fea e injusta. Deseo que no le pase a nadie más. Los autores lo disfrazan de humor, pero si hay dolor, no es humor. Tal vez sea tiempo de desintoxicarnos de redes sociales. De protegernos de una cloaca que no deja de supurar pus. Inventando o criticando. Destilando envidia, odio y mentiras”, escribió. Le pidió a los medios que “no amplíen mentiras” y dijo que iba a cerrar sus redes sociales.