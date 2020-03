Más tarde, dio un móvil en Informados de Todo (América) y reveló la conmovedora charla que tuvo con su hijo, quien fue a verla al departamento que alquila en Mar del Plata durante la temporada teatral. Ella está haciendo 20 millones mientras que él el último fin de semana levantó las funciones de Mentiras Inteligentes, en la misma ciudad. Según el relato de la actriz, Fede llegó acompañada de su hermana Julieta Bal, su cuñado Roberto Peña y su amigo Pepe Ochoa. “Él antes me había contado que tenía que hacérse el estudio. No me había preparado, pero me dijo que iba a estar todo bien. Vinieron con una sonrisa, y como traían el resultado, pensé: ‘es benigno’", confió. Sin embargo, se encontró con un pronóstico inesperado.