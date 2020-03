Unos minutos antes, el actor había decidido responder un mensaje a una seguidora, que señalaba: “Lograron que una comunidad lo odie y que algo que para él era un despeje pase a ser un lugar del que se tenga que alejar. Es inevitable ponerme en el lugar de Fede y pensar en que quizás yo no reaccionaba de la misma manera, no todos tenemos la misma fortaleza”, a lo que Bal sostuvo: “Cuando tenga fuerzas y ganas voy a aclarar lo que siento con respecto a esta comunidad tan tóxica, cruel y hostil. Pero ahora sólo me importa mi salud y mi recuperación. Mientras tanto, si tienen la capacidad, vean el daño que pueden generar escondiéndose detrás de un monitor”.