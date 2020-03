“Con esta lamentable experiencia que tengo es que te digo que te pares, que seas fuerte, que no estás sola. Que salgas ya de ahí si tu corazón te lo está pidiendo. Si sentís que no podés hacerlo hoy, armá tu plan y no tardes. Confía en vos misma, en tu poder. No se lo des a nadie. Lo necesitás vos más que nadie. No escuches a quien te denigra, no creas que sos lo que al otro le conviene que creas que sos. No te compares con nadie, nunca sabés con qué desasosiego están lidiando las mujeres que vos creés que tienen una vida maravillosa", continuó la panelista de Nosotros a la mañana.