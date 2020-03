“Ayer salgo del teatro y me saco fotos con la gente como siempre. De repente me doy vuelta para seguir saludando y siento un golpe en el pecho que me deja descolocada y una persona se va corriendo. Yo no le vi la cara, me dijeron que era una morocha”, dijo la ex vedette en una entrevista telefónica con El Run Run del espectáculo, el programa de Crónica TV.