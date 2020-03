“La verdad que da mucha impotencia, bronca, todo junto. Un horror no saber a quién tenes enfrente, y mas aún quienes están libres cuando no deberían estarlo; me imagino, no, realmente no alcanzo a imaginar el dolor de la familia y amigos que vieron el programa. Conozco y se de la buena fe del equipo, y lamento, lamento muchísimo este gravísimo error aprovechado por esta persona que se burlo de nuestra buena fe e incredulidad. No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero la familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas”, cerró la conductora en su extenso relato.