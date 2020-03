“Soy una afortunada y agradecida a la vida por todo lo que me ha dado, a pesar de que también me ha quitado. No me quejo de nada. La vida ha sido muy generosa conmigo. Yo soy muy católica y le agradezco al Señor por la buena salud que me ha dado”, continúa, y se compara con aquella Mirtha que debutó como actriz a sus 14 años en la película Los martes, orquídeas. “Era tan jovencita... Y ahora me veo a esta edad, que todavía estoy activa, recuerdo los nombres, sé quién es quién, y estudio a cada uno de mis invitados".