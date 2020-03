—Es como volver a ser un tipo cualquiera. Porque no sé si me podría alojar por coachsurfing si me voy en Argentina a, no sé, San Juan. Como que acá no existe el que te ayuda porque sos conocido, no hay intereses. Si bien en Argentina viajo en subte y soy el mismo pibe de siempre, cuando uno labura en los medios empieza a tener una especie de reconocimiento y no sos como cualquier persona desde el punto de vista de las ventajas que tenés: vas a un boliche y no pagás, vas a la cancha y no hacés la cola. Acá sos uno más, vas en tren, llegás a la puerta de un bar y tenés que hacer fila… Me gusta pasar por la experiencia de ir caminando por la calle y que nadie ni siquiera me mire. Es volver a ser un ser humano como cualquier otro, como fui durante 27 años de mi vida. Igual está buenísimo que me reconozcan, me cago de risa, soy amable y soy cholulo. Pero necesitaba volver a las fuentes del desconocimiento, el anonimato. De todas formas, algo muy divertido que me pasa acá es que cada vez que me cruzo con un argentino, me saluda y me dice “¡que vuelva Fútbol al horno!”. Es impresionante.